В Москве в Южном Бутове выставили на продажу более 300 машино-мест

Заявочные кампании завершатся в период с 14 ноября по 4 декабря

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Порядка 310 машино-мест выставили на городские торги на юго-западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

"Автовладельцы смогут приобрести машино-места в отдельно стоящем многоуровневом наземном паркинге в районе Южное Бутово. Всего доступно 310 лотов площадью от 10 до 17 кв. м. Они будут реализованы на аукционах, а также без объявления цены, когда победителями становятся претенденты, предложившие наибольшую сумму. К участию приглашаются все желающие", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в департаменте, паркинг расположен в жилом микрорайоне по адресу: улица Маршала Савицкого, дом 4. Такое расположение обеспечивает удобный выезд на Варшавское и Симферопольское шоссе. Рядом есть автосервисы, мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа.

Заявочные кампании завершатся в период с 14 ноября по 4 декабря. Итоги подведут 16 ноября - 6 декабря. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись, заключили в пресс-службе.