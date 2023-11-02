СМИ: более 400 лиц с двойным гражданством перешли из Газы в Египет через КПП "Рафах"

Как сообщил телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya, 20 машин скорой помощи готовятся въехать на КПП для перевозки раненых палестинцев

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Группа из более чем 400 граждан, имеющих двойное гражданство, перешла контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа, и въехала на территорию арабской республики. Об этом сообщил телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya.

По его данным, "20 машин скорой помощи готовятся въехать на КПП для перевозки раненых палестинцев". Ожидается также, что через погранпереход в палестинский анклав из Египта в течение дня будут отправлены около 100 грузовиков с гуманитарной помощью населению.

Ранее МИД Египта сообщил, что власти страны готовятся оказать содействие в эвакуации из палестинского анклава около 7 тыс. иностранных граждан из более 60 государств. Накануне газета Al-Ahram сообщила, что Министерство иностранных дел Египта предоставит лицам с двойным гражданством транзитные визы под обязательство иностранных дипломатических миссий обеспечить их дальнейшую эвакуацию в свои страны.

1 ноября на египетскую сторону из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" перешел 361 иностранный гражданин. По поступающей информации, в основном это лица с двойным гражданством, сотрудники международных организаций. Кроме того, в Египет также были эвакуированы 45 палестинцев, получивших ранения в ходе израильских обстрелов Газы. Ожидается, что в ближайшие дни эвакуация раненых и иностранных граждан продолжится.