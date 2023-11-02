Более 1,1 тыс. памятников в Москве промыли в рамках подготовки к зиме

Объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) промыли в октябре более 1,1 тыс. столичных памятников. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к зиме провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тыс. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

"Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - пояснил заммэра.

Глава КГХ заверил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.