ОП приняла за основу проект доклада о состоянии гражданского общества в России

Высказать свое мнение по проекту общественники смогут на дискуссионных площадках форума "Сообщество"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ на пленарном заседании форума "Сообщество" приняла за основу проект доклада о состоянии гражданского общества в России в 2023 году. Как отметила секретарь палаты Лидия Михеева, вносить в него свои замечания и предложения участники форума смогут до конца дня.

"Предлагаю утвердить за основу с учетом принятия поправок и предложений проект доклада о состоянии гражданского общества в России в 2023 году. Попрошу высказываться по нему в течение дня", - сказала Михеева. Участники форума единогласно проголосовали за это предложение.

Высказать свое мнение по проекту документа общественники смогут на дискуссионных площадках форума "Сообщество", который проходит на площадке Музея Победы. Члены ОП, гражданские активисты, представители социально ориентированного бизнеса, НКО и органов власти обсудят проект доклада и доработают его. Итоговая версия документа будет представлена главе государства.

Сессии форума объединены тематическими треками, созвучными разделам доклада: "Патриотический консенсус", "Традиционные ценности", "Новое образовательное лидерство", "НКО: Новые реалии - новые решения", "Устойчивое развитие", "Общественный контроль", "Территориальное развитие", "Международное сотрудничество".

Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО. В 2023 году форумы состоялись в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве 2-3 ноября завершает годовую кампанию. ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".