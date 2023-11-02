В Новосибирске построят 40 электрозаправок до конца 2023 года

Правительство Новосибирской области готово софинансировать строительство новых станций из бюджета региона

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сорок зарядных станций для электромобилей построят на территории Новосибирска до конца текущего года. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами.

"Что касается планов на этот год, запланировано 40 заправочных станций дополнительно оборудовать к тем, что у нас сегодня имеются. В основном это инициатива частных инвесторов, разных компаний", - сказал Локоть.

Он также отметил, что правительство Новосибирской области готово софинансировать строительство новых станций из бюджета региона. Всего, по данным мэра, в Новосибирске зарегистрированы 800 электромобилей, однако на деле их число может доходить до 1 тыс.

"Мы надеемся, что появление электрозаправочных станций стимулирует приобретение новых автомобилей, пересадку новосибирцев именно на этот вид транспорта", - добавил Локоть.

Он также рассказал, что в Новосибирск до конца года по договору планируют поставить 120 новых троллейбусов автономного хода, собранных в Уфе. В настоящий момент на территории муниципалитета 46 таких единиц общественного электротранспорта.