В Еврейской автономной области закрыли междугороднее транспортное сообщение из-за снега

В Биробиджане -3 градуса, скорость ветра - 2 м/с

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов между населенными пунктами приостановлено в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями, связанными с выпадением снега и образованием зимней скользкости на дорогах с 18:30 (11:30 мск - прим. ТАСС) 2 ноября 2023 до особого распоряжения закрыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлениям: Биробиджан - Хабаровск, Биробиджан - Благовещенск, Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Ленинское, Биробиджан - Амурзет, Биробиджан - Головино", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Биробиджане -3 градуса, идет снег. Скорость ветра - 2 м/с.