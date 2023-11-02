СМИ: Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за незаконное использование образа

Представители актрисы подтвердили, что она не является лицом приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое без ее разрешения использовало образ и голос актрисы в рекламных целях. Об этом сообщил журнал Variety.

По его информации, сгенерированные ИИ изображение и голос актрисы были использованы в 22-секундном рекламном ролике приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. Представители актрисы подтвердили изданию факт подачи иска и отметили, что Йоханссон не является лицом приложения. Адвокаты актрисы заявили, что "не относятся к таким вещам легкомысленно" и будут решать вопрос "всеми доступными средствами правовой защиты".

По данным Variety, реклама с участием Йоханссон была замечена 28 октября и с тех пор исчезла из интернета.