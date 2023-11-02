В Москве более 60 тыс. пожарных гидрантов проверили к зиме

Их исправность проверяют два раза в год - весной и осенью

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосводоканал" и главного управления МЧС России по городу Москве завершили проверку инженерных устройств, расположенных на наружных водопроводных сетях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Более 60 тыс. пожарных гидрантов прошли осеннюю проверку. <...> Исправность важнейшего для пожаротушения оборудования проверяют два раза в год - весной и осенью. <...> Во время испытаний на пожарный гидрант устанавливается стендер и открывается вентиль. Если струя идет под высоким давлением, значит, гидрант исправен. Проверяется, чтобы в стволе оборудования не скапливалась вода, так как при минусовых температурах она может замерзнуть и повредить устройство", - говорится в публикации.

Отмечается, что гидрант должен находиться на определенном уровне относительно поверхности земли, а стендер - идеально к нему подходить. Это важно для оперативного подключения пожарных к оборудованию в случае необходимости. На водоснабжение потребителей работы не влияют, заверили в комплексе.

"Сотрудничеству водопроводчиков и пожарных почти 220 лет, царский указ о создании профессиональной пожарной команды вышел в год открытия первого централизованного водопровода - в 1804 году. Создателем первой в России системы противопожарного водоснабжения, первого пожарного гидранта и стендера стал инженер-гидротехник Николай Зимин, он же фактически является отцом московского водоснабжения в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Под началом Зимина в конце XIX века совершенствовался Мытищинский водопровод и строилась Рублевская станция водоподготовки", - заключается в телеграм-канале.