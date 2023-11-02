Вильфанд заявил, что в Москву с 5 ноября вернется аномально теплая погода

В Московском регионе ожидается температура до плюс 13-14 градусов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Температура до плюс 13-14 градусов прогнозируется в Москве и Подмосковье 5 ноября. В последующие дни она понизится, но будет оставаться аномальной, а близкая к климатической норме погода ожидается лишь с 10-11 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"5 ноября возвращается ситуация, о которой можно говорить, что она экстремальная. <…> Температура опять будет на 7-8 градусов выше нормы. Диапазон температур в Москве такой - от 11 до 13 градусов [тепла], по области - до плюс 14 градусов. Не исключена вероятность, что это будет самая высокая температура за весь период наблюдения", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Однако, по словам Вильфанда, в этот день будет облачно, дождливо, а также прогнозируется усиление ветра до 17 м/с. 6 ноября температура в столице немного понизится - до 10-11 градусов. В первый рабочий день, 7 ноября, прогнозируются плюс 5-10 градусов. Такой температурный фон также значительно выше нормы.

Метеоролог рассказал, что близкая к климатической норме погода, по предварительным расчетам, ожидается в столице лишь 10-11 ноября.