В Москве в ноябре пройдет кулинарный марафон для старшего поколения

Фестиваль "Кухни народов России" пройдет в три этапа: районный, окружной и городской

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Марафон "Кухни народов России" пройдет для жителей старшего возраста в кулинарных студиях центров московского долголетия с 4 по 25 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента социальной защиты.

"В честь Дня народного единства москвичи старшего поколения проводят кулинарный марафон, на котором представят полезные национальные блюда со всех уголков страны. Фестиваль "Кухни народов России" пройдет в три этапа: районный, окружной и городской. 4 ноября активистов ждет жеребьевка, где участники получат кулинарные задания для районного этапа, который стартует 5 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия будут проходить в кулинарных студиях центров московского долголетия. Окружной этап пройдет с 10 по 22 ноября, в нем победители районных этапов продолжат соревноваться за выход в финал и будут готовить новые блюда, которые определит очередная жеребьевка. В финале марафона, который состоится 25 ноября в ЦМД "Восточное Измайлово", примут участие по одному победителю от каждого округа. Им предстоит приготовить необычное блюдо, которое удивит членов жюри и гостей.

Судить финалистов будут представители Международного альянса профессиональных кулинаров. Победители получат дипломы и памятные подарки от команды центров московского долголетия. Все блюда ноябрьского фестиваля будут приготовлены исключительно по ЗОЖ-рецептам, добавили в пресс-службе.