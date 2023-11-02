В Якутске сотрудник ДПС запрыгнул на кузов автомобиля для остановки нарушителя

Водителя задержали

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Доследственная проверка по факту применения насилия в отношении представителей власти организована в Якутске. Сотрудник ГИБДД запрыгнул на кузов автомобиля, за рулем которого находился 16-летний подросток, не имевший права на управление транспортным средством и проигнорировавший требование инспекторов остановиться, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) организовано проведение процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 2 ноября в Якутске 16-летний подросток, не имевший права на управление транспортным средством, следовал на автомобиле Toyota Premio по улице Лермонтова, создавал помехи для других участников движения и не подчинился законному требованию сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД остановиться. "Один из инспекторов запрыгнул на кузов автомобиля, чтобы остановить нарушителя. Несмотря на это, несовершеннолетний проигнорировал требования полицейских об остановке, тем самым создав опасность попадания инспектора под колеса проезжающих попутно автомобилей. Нарушителю не удалось скрыться, он был задержан", - добавили в СК.