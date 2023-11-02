Представитель Красного Креста назвала поставленную в сектор Газа помощь "каплей в море"

С 21 октября через КПП "Рафах" было пропущено около 300 грузовиков с помощью

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Сухейр Закут заявила, что объемы гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа после начала эскалации конфликта, являются "каплей в море".

"Та [гуманитарная] помощь, которая поступила [в сектор Газа] - это капля в море потребностей", - заявила она в комментарии телеканалу Sky News Arabia, говоря о ситуации в анклаве. По словам представителя МККК, медицинской помощи, которая была доставлена в сектор Газа, хватит "для лечения от тысячи до пяти тыс. раненых". "Это очень мало, учитывая, что, по информации медицинских источников в секторе Газа, число раненых превысило 20 тыс.", - добавила она. Как отметила Закут, в больницах анклава наблюдается острая нехватка медикаментов и топлива.

Доставка помощи в сектор Газа осуществляется через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. К настоящему времени с 21 октября через него было пропущено около 300 грузовиков с помощью. В среду агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что палестинское радикальное движение ХАМАС, Израиль и Египет при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым людям выехать из сектора Газа.