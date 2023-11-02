Московские службы 3-6 ноября будут работать в усиленном режиме

В состояние готовности приведены почти 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период с 3 по 6 ноября включительно. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На дежурство заступят 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что будет установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Он подчеркнул, что в состояние готовности приведены почти 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

"Будет усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечивать круглосуточную бесперебойную подачу ресурсов потребителям", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворов.