На улицах Москвы установили контейнеры с противогололедным материалом

Запас щебня помогает обработать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам, участки торможения общественного транспорта

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. контейнеров с противогололедным материалом установили в Москве в преддверии зимы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Контейнеры высотой около метра появились возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов. На ярко-оранжевом фоне - белые надписи: "Противогололедный материал" - на фронтальной стороне, наименование и телефон обслуживающей организации - на торцевой. Внутри - щебень", - говорится в публикации.

Отмечается, что запас щебня необходим, чтобы во время непогоды оперативно обработать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам, участки торможения общественного транспорта.

"Городские службы готовы к любым изменениям погоды. Непрерывно следим за состоянием улично-дорожной сети, в соответствии с погодными условиями проводим необходимые регламентные работы", - заключили в комплексе.