Собянин вручил госнаграды в преддверии Дня народного единства

Медаль "За спасение погибавших" получил врач Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Роман Борисов за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды РФ и награды Москвы заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы.

"Поздравляю с заслуженными наградами и с наступающим праздником - Днем народного единства. Этот праздник был основан в память о самых сложных, трагических событиях нашей страны, которые потребовали единства всей нации, чтобы спасти Россию. Сегодня наша страна снова переживает очень сложные, трагические времена, нас испытывают на прочность и на фронте, и в экономике, нас пытаются разъединить, расколоть, против нас ополчилось полмира. Тем не менее мы, как в те далекие времена, сплотились, чтобы наша страна жила, развивалась, была независимой, мы сплотились вокруг президента и проходим эти испытания достойно", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что, несмотря на все сложности, Москва продолжает развиваться, не отказавшись ни от одной программы, город преображается, и это стало возможным благодаря москвичам, которые вкладывают душу в свою работу.

В частности, орден Александра Невского получила президент Межрегиональной общественной организации "Союз женщин летных специальностей "Авиатриса" Халидэ Макагонова за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Супруги Павел и Ольга Пожигайло, которые воспитывают восьмерых детей, удостоены ордена "Родительская слава". Заместитель главного врача госпиталя для ветеранов войн № 2 Семен Горин и директор Московского городского центра реабилитации Ольга Михайлова стали обладателями ордена Пирогова.

Медаль "За спасение погибавших" получил врач Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Роман Борисов за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях. В материалах пресс-службы мэра отмечается, что в ночь на 20 августа 2022 года во время тушения пожара, возникшего на 11-м этаже научного центра хирургии, Борисов принимал активное участие в эвакуации и спасении пациентов отделения реанимации. Несмотря на сильную задымленность, он остался в отделении с маломобильным пациентом, подключенным к стационарному аппарату искусственной вентиляции легких, и находился с ним до завершения аварийно-спасательных работ.

Также Собянин вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медали Луки Крымского, почетную грамоту и благодарность президента РФ и другие награды. Нескольким горожанам присвоили почетные звания, в их числе актер Вячеслав Манучаров, который стал почетным деятелем искусств Москвы.