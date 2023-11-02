Тульская область оплатит детям погибших бойцов СВО второе среднее образование

По данным пресс-службы правительства региона, дети погибших участников спецоперации также смогут до достижения ими 23 лет перейти с платного обучения на бесплатное, если уже получают второе среднее профессиональное образование на территории области

ТАСС, 2 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон, по которому из регионального бюджета детям погибших участников специальной военной операции оплатят получение второго среднего образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Закон поддержит граждан, у которых до достижения ими возраста 23 лет погибли или умерли в ходе участия в СВО один из родителей либо оба родителя, проходивших военную службу по контракту или службу в войсках национальной гвардии, или призванных на военную службу по мобилизации, пребывающих в добровольческих формированиях. Таким лицам предоставляется право получить за счет средств регионального бюджета в образовательных организациях Тульской области по очной форме обучения второе среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дважды пройти обучение по основным программам профессионального обучения", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, если во время обучения студенту исполнится 23 года, он сможет доучиться в образовательных организациях Тульской области за счет средств бюджета региона. По данным пресс-службы правительства региона, дети погибших участников СВО смогут до достижения ими 23 лет также перейти с платного обучения на бесплатное, если уже получают второе среднее профессиональное образование в Тульской области.

Кроме того, закон ввел новые меры поддержки для студентов с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: при очном обучении по программам переподготовки рабочих и служащих за счет регионального бюджета им будут выплачивать ежемесячное пособие, а также средства на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей.