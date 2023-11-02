Пискарев сообщил о взломе Telegram-канала комитета Думы по безопасности

По его словам, в уничтоженном канале размещались только информационные сообщения о текущей работе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Telegram-канал комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции был взломан и уничтожен, сообщил глава комитета Василий Пискарев.

"Нашим геополитическим противникам, похоже, только и остается, что пакостить по мелочам: сегодня был взломан и уничтожен Telegram-канал нашего комитета по безопасности и противодействию коррупции", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в уничтоженном канале размещались только информационные сообщения о текущей работе комитета, поэтому "остается только гадать, зачем неуважаемым "хакерам" понадобился канал".

"Считаю, что такая "оценка" нашей работы свидетельствует об одном - мы с коллегами на правильном пути", - подчеркнул Пискарев.