В Днепропетровской области снесли памятник Матросу Железняку

Памятник революционеру на привокзальной площади города Верховцево был установлен в 1966 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Памятник красному матросу и революционеру Анатолию Железнякову, расположенный в городе Верховцево Днепропетровской области, демонтирован в рамках продолжающейся на Украине "декоммунизации". Об этом сообщает Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

"В городе Верховцево Днепропетровской области демонтирован памятник матросу Железнякову", - говорится в сообщении.

Революционер Анатолий Железняков, более известный как Матрос Железняк, вошел в историю фразой: "Караул устал", сказанной во время разгона Всероссийского учредительного собрания ранним утром 6 января 1918 года. Впоследствии принял активное участие в гражданской войне на стороне красных. 25 июля 1919 года попал в засаду белых частей близ станции Верховцево, там же был тяжело ранен в грудь, и на следующий день умер. Памятник Железняку на привокзальной площади города Верховцево был установлен в 1966 году.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По данным Министерства культуры и информационной политики, только за год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.