В Приморье заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ

При этом по-прежнему регистрируется превышение эпидпорога

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Приморье за прошедшие три недели стабильно снижалась. При этом она остается выше уровня эпидпорога на 41,3%, сообщила ТАСС ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Терентьева.

"На 43-й неделе 2023 года заболеваемость ОРВИ в Приморье регистрируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 41,3%. У обследованных за неделю 105 человек обнаружено 10 риновирусов, один случай COVID-19, один - бокавируса, аденовирусов - три", - рассказала Терентьева.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 41-й неделе заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 50% и регистрировалась выше уровня эпидемического порога на 54,9%.

В регионе продолжается иммунизация от сезонного гриппа, привиты свыше 500 тыс. человек. С конца сентября введен мониторинг закрытий образовательных учреждений в связи с регистрацией заболеваемости ОРВИ среди детей. На сегодня приостановлены занятия в четырех группах четырех детских садов и в пяти классах четырех школ.