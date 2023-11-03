Союз ветеранов СВО начал готовить школьников и резервистов по военным дисциплинам

Учащиеся проходят краткое базовое обучение по военным дисциплинам на полигоне, у военнослужащих и мобилизационного ресурса процесс проходит немного глубже, сообщил председатель объединения Олег Панчурин

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Союз ветеранов специальной военной операции (СВО) начал проводить занятия по основным военным дисциплинам со школьниками и мобилизационным ресурсом, сообщил ТАСС председатель объединения Олег Панчурин.

По его словам, сейчас проект реализуется в Крыму, однако в ближайшее время его география будет расширена и на другие регионы России.

"На данный момент у Союза ветеранов СВО открыто несколько грандиозных проектов. Главный - "Воин народа". Суть проекта заключается в подготовке школьников, подготовке мобилизационных резервов, тех, кто не попал на мобилизацию, и в закреплении материалов с военнослужащими, с теми, кто находится, допустим, у нас в Крыму", - сказал Панчурин.

Он уточнил, что со школами заключено соглашение, по которому в определенное время представители Союза ветеранов СВО привозят учащихся на полигон и там они проходят краткое базовое обучение по разным военным дисциплинам. У военнослужащих и мобилизационного ресурса обучение проходит немного глубже.

"Подготавливают их инструкторы с боевым опытом. Каждый инструктор специализирован на какой-либо своей дисциплине. Это медицинская подготовка, тактическая, инженерная. И таким образом они и мы подготавливаем людей к каким-либо возможным боевым действиям. Пока передовой центр обучения у нас в Крыму. Но планируем расширить данный проект и на другие регионы РФ", - сказал он.