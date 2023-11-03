Школы в столичном округе Индии перевели на дистанционное обучение из-за смога

В округе Дели также с 3 ноября запрещены строительные работы на "объектах непервостепенной значимости" и введены ограничения на движение авто на бензиновых и дизельных двигателях

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти индийского столичного округа Дели распорядились закрыть минимум на два дня все школы, вводятся ограничения на движение транспорта и строительные работы из-за максимального за текущий год уровня загрязнения воздуха.

По данным Центрального совета по контролю за уровнем загрязнения, на утро пятницы индекс качества воздуха (ИКВ) в некоторых районах Дели достигает 483. В соответствии с местной шкалой, это соответствует последнему, крайне опасному уровню загрязнения (более 400), который может угрожать состоянию здоровья значительной части населения и требует мер реагирования со стороны местных властей.

В четверг главный министр Дели Арвинд Кеджривал распорядился закрыть школы, фактически переведя занятия на дистанционный режим. "Ввиду растущего уровня загрязнения воздуха все государственные и частные школы в Дели будут закрыты на ближайшие два дня", - написал Кеджривал в соцсети X (ранее Twitter).

Помимо этого, с пятницы запрещены строительные работы на "объектах непервостепенной значимости", введены ограничения на движение авто на бензиновых и дизельных двигателях. Кроме того, региональный департамент окружающей среды созвал экстренную встречу по реагированию на ситуацию. По прогнозам метеорологов, ИКВ в столичном регионе будет оставаться на уровне опасного и очень опасного в следующие пять дней.

Причиной опасного загрязнения атмосферы стало типичное для ноября сжигание стерни фермерами на полях вокруг Дели после сбора осеннего урожая. Из-за низкой скорости ветра столичный регион оказался под куполом смога.