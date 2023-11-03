В Москве за последние 10 лет в канун Нового года заключили брак около 2 тыс. пар

Дворцы бракосочетания №1 и №4 являются самыми популярными в столице

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Накануне Нового года, 31 декабря, в Москве можно будет пожениться в двух дворцах бракосочетания, за последние 10 лет в этот день заключили брак около 2 тыс. пар. Об этом сообщила ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Регистрация брака в канун Нового года - необыкновенное и чудесное событие: предновогоднее настроение, украшенный город - все это сделает день создания семьи незабываемым, наполнит его волшебством и чудесами. В Москве за последние 10 лет в канун праздника, 31 декабря, было создано около 2 тыс. новых семей. Самое большое количество пар поженились в 2019 году - более 500. В 2023 году, несмотря на то, что 31 декабря - выходной день, в Москве будут работать Дворцы бракосочетания №1 и №4. Во дворцах будут установлены елки, украшенные новогодними игрушками и шарами, в торжественных залах в этот день будут звучать новогодние музыкальные композиции", - сказала Уханева.

Как отметили в пресс-службе столичного управления ЗАГС, дворцы бракосочетания №1 и №4 являются самыми популярными в Москве. Во Дворце бракосочетания №1 в гостиных для фотосессий установят елки, в одном из залов оформят зону с камином. Дворец бракосочетания №4 - самый большой в Москве. На первом этаже и в торжественном зале традиционно установят елки и зоны для фотосессий. Прием заявлений о заключении брака завершится 30 ноября.

В Москве можно будет пожениться в январские праздники 2024 года. В новом году 4 и 6 января можно будет вступить в брак во дворцах бракосочетания №4 и Шипиловском. На 5 и 7 января подача заявления о заключении брака уже доступна во дворцах бракосочетания №1 и Южное Бутово.

"Для столичных молодоженов доступно более 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни "Москва-Сити", площадки транспортного комплекса, стадион, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон Ройал", колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни. На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления", - напомнили в пресс-службе.