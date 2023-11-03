На севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер с порывами до 25 м/c продержится в городе в течение суток

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с метелью и усилением ветра местами до 25 м/c объявлено в Норильске на севере Красноярского края. Об этом сообщили в администрация города.

"С 19:00 (15:00 мск) объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что сильный юго-восточный ветер с порывами до 25 м/c продержится в городе в течение суток 4 ноября. В ГУ МЧС по Красноярскому краю отметили, что в связи с непогодой возможно перекрытие трассы "Алыкель", которая связывает единственный аэропорт в Норильске с городом.