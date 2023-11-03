Большой этнографический диктант пройдет почти на 4 тыс. площадок в России

Акция пройдет с 3 по 8 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет на 2 тыс. площадок в Москве и 1 747 площадках в регионах России. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на площадке IV Всероссийского форума "Народы России" - "Национальная политика: современный этап".

Акция "Большой этнографический диктант" пройдет в России с 3 по 8 ноября, ее участники смогут оценить свой уровень этнокультурной грамотности. Диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн и очном форматах.

"В прошлом году в диктанте приняло участие более 4 млн человек из всех субъектов РФ, из большого количества зарубежных стран. Чем больше, в первую очередь, молодые люди будут знать о традициях, культуре, обычаях, языках народов нашей страны, тем крепче будет взаимопонимание и народное единство, которое является залогом существования нашей страны, особенно в нынешних тяжелых геополитических условиях. На текущий момент диктант запланировано провести на 1 747 площадках в регионах России и на 2 тыс. площадок в Москве", - сказал он.

Диктант в пятницу провели на площадке форума "Народы России" - "Национальная политика: современный этап" в Центре Международной торговли в Москве. Ведущим стал Валдис Пельш.

Баринов добавил, что акция в том числе пройдет на площадке форума "Россия" на ВДНХ. По его словам, диктант - это фактически самое массовое этнокультурное просветительское мероприятие в стране, а также одно из самых крупных и в мире.

"Диктант с каждым годом набирает аудиторию, количество участников увеличивается, увеличивается количество стран, которым интересно поучаствовать в этом мероприятии. Надеюсь, что нам удастся побить рекорд и увеличить количество участников", - отметил он.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" стартует 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев.