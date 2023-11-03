В Кремле призвали не судить о Дагестане по инциденту в аэропорту

Замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что Дагестан - самая многонациональная республика России, она всегда была примером межнационального и межконфессионального мира и согласия

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, который является уроженцем Дагестана и возглавлял регион в 2010-2013 годах, призвал не судить о республике по единичному инциденту с беспорядками в аэропорту.

"Я не хочу, чтобы о моей родной республике, о Дагестане, судили по этому происшествию, инциденту. Это не характерно для Дагестана, это, скорее, исключение - редкое, но все-таки оно случилось, - отметил представитель Кремля, выступая на Всероссийском форуме "Народы России". - У людей, которые совершили противоправные действия, нет большой поддержки дагестанского народа".

Магомедов подчеркнул, что Дагестан - самая многонациональная республика России, она всегда была примером межнационального и межконфессионального мира и согласия. "Даже в советское время Дагестан называли "лабораторией межнациональных отношений". Там веками, столетиями складывалась культура межнационального и межконфессионального согласия, основанная на взаимном уважении, взаимной помощи, добрососедстве. И абсолютное большинство дагестанцев так сегодня живет - по этим принципам", - указал он.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.