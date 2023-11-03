ГИБДД Москвы в праздники усилит контроль за недопущением вождения в пьяном виде

Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителя могут лишить прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафовать на 30 тыс. рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции предупредили водителей об усилении контроля за вождением в состоянии опьянения в период праздничных выходных с 4 по 6 ноября.

"С завтрашнего дня в Москве начинаются нерабочие дни. В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения - зачастую такие факты приводят к трагедиям. Мы со своей стороны усилим контроль и будем пресекать факты управления транспортом в нетрезвом виде", - сказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет уже уголовную ответственность.

В ГИБДД отметили, что с начала недели выявлены 104 факта управления автомобилем пьяными водителями, еще 149 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. Задержаны 12 нетрезвых водителей, которые ранее уже были лишены права управления за аналогичное правонарушение, им грозит уголовная ответственность.