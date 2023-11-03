3 ноября, 12:49

Поезда МЦД-4 и Киевского направления МЖД задерживаются в пути

Принимаются меры для скорейшего возобновления движения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Поезда Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-4 следуют с опозданиями из-за остановки одного из составов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На МЦД-4 затруднено движение в сторону Железнодорожной из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща. К нему уже прибыл вспомогательный локомотив, который убирает состав с путей. Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", - говорится в публикации. 

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