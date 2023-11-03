Жители Червонограда проголосовали против переименования города

В голосовании приняли участие 2 823 человека

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Большинство жителей города Червонограда Львовской области на западе Украины в ходе электронного голосования, инициированного местными властями, высказались против его переименования. Об этом свидетельствуют итоги голосования на электронной платформе E-dem ("Электронная демократия").

Всего в голосовании приняли участие 2 823 человека. За сохранение нынешнего названия города проголосовали 1 294 участника, что составляет 35%.

Ранее местные СМИ сообщали, что 8 октября при участии мэра города Дмитрия Балко в Червонограде состоялось общественное обсуждение вопроса о переименовании населенного пункта в рамках продолжающейся на Украине так называемой декоммунизации. Горожане отклонили новый вариант Кристинополь, выступив в защиту нынешнего названия. Их решение было поддержано мэром.

Город Червоноград получил свое нынешнее название в первой половине 1950-х годов, когда на основании советско-польского договора об обмене территориями он был передан СССР. До этого периода он именовался Кристинополем.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Однако не всегда подобные инициативы встречают поддержку жителей. Так, в начале октября одесситы выступили против предложения историко-топонимической комиссии переименовать площадь Льва Толстого в честь одессита, основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.