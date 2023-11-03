В Подмосковье в 2023 году отремонтировали более 1,5 тыс. км дорог

В частности, в Красногорске провели ремонт на ул. Карбышева

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. км дорожного покрытия привели в порядок в Московской области в этом году. Ремонтные работы проводились на почти 1,3 тыс. дорог муниципального и регионального значения, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Подмосковье мы активно развиваем транспортную инфраструктуру, каждый год открываем новые дорожные объекты, а также реализуем большую программу ремонта. В 2023 году привели в порядок более 1,5 тыс. км покрытия. В том числе отремонтировали свыше 1 тыс. муниципальных дорог общей протяженностью 600 км и 280 региональных - это еще около 900 км - в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Он отметил, что многие из отремонтированных дорог ведут к социально значимым объектам: школам, детсадам, больницам и спорткомплексам. "Мы стараемся прислушиваться к мнению жителей, поэтому программа формируется с учетом поступающих пожеланий. Только в этом году по результатам голосования на портале "Добродел" обновили около 400 км на более чем 300 дорогах. Причем это не только городские дороги, но также те, что ведут к небольшим населенным пунктам, деревням или СНТ", - подчеркнул губернатор.

В частности, как рассказали в пресс-службе, в Егорьевске заменили дорожное покрытие на ул. Победы, обеспечив проезд к детскому саду, двум школам, центральной библиотеке и парку 200-летия Егорьевска. В Красногорске ремонт провели на ул. Карбышева, загруженность которой более 22 тыс. машин в сутки. Она ведет на высокоинтенсивное Волоколамское шоссе и служит проездом к детским садам, лицею, гимназии и Красногорской больнице.