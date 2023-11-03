Politico: Байден планирует пропустить конференцию по климату COP28 в Дубае

Она пройдет с 30 ноября по 12 декабря

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, вероятнее всего, пропустит 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации американского президента.

Собеседники издания отметили, что Байден не планирует поездку в Дубай, хотя представители Объединенных Арабских Эмиратов ожидали его визита. Politico обращает внимание, что посещение ОАЭ предоставило бы президенту США возможность встретиться с лидерами арабских стран для обсуждения урегулирования палестино-израильского конфликта.

В администрации американского президента также заявили, что Байдену, возможно, не удастся осуществить в этом году обещанную поездку в Африку. В декабре прошлого года на встрече лидеров стран Африки в Вашингтоне Байден пообещал посетить континент в 2023 году для обозначения приверженности США сотрудничеству с регионом. Последним президентом США, посетившим Африку, на данный момент является Барак Обама, побывавший на континенте в 2015 году.

Чиновники объяснили смену планов главы американского государства тем, что в США продолжается дискуссия по поводу государственного финансирования, что может потребовать присутствия президента в Вашингтоне. По их словам, в графике Байдена на следующий год запланировано мало заграничных поездок, поскольку американский лидер сосредоточится на поездках по стране в рамках предвыборной кампании.