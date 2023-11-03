3 ноября, 20:15

Городской транспорт в Москве украсят флагами в честь Дня народного единства

Как сообщили в департаменте транспорта столицы, в праздничный день водители выйдут на работу в парадной форме

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский триколор разместят на автобусах, электробусах, трамваях, а также поездах метро в Москве в честь 4 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ко Дню народного единства московский транспорт по традиции создает для пассажиров праздничное настроение. Около 12 тыс. флагов украсят автобусы, электробусы и трамваи. На трех городских маршрутах уже ходят электробусы с тематической оклейкой. В честь праздника водители 4 ноября выйдут на работу в парадной форме", - говорится в публикации.

Там уточняется, что более 850 головных вагонов метро украшены наклейками с флагом России. Также флаги установлены на стойках "Живое общение" в метро, городских эвакуаторах и спецстоянках.

"На медиаэкранах в городском транспорте покажем пассажирам тематический эфир об истории праздника и исторических местах Москвы, связанных с этим днем", - заключили в департаменте транспорта. 

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© Информационное агентство ТАСС
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