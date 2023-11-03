Гросси заявил, что нехватка запчастей может повлиять на безопасность ЗАЭС

Директор МАГАТЭ также подчеркнул, что отрицательно сказаться на работе станции может и нехватка сотрудников

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Сокращение численности персонала и нехватка запасных частей могут негативно повлиять на безопасность работы Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

"Сокращенная численность обслуживающего персонала на станции и ограниченная доступность всех необходимых запасных частей могут потенциально повлиять на работу систем безопасности. Очень важно, чтобы все необходимые работы по техническому обслуживанию были выполнены", - отметил Гросси.

Как подчеркнули в агентстве, эксперты МАГАТЭ "продолжают сбор информации о статусе и состоянии персонала, а также о подготовке и лицензировании обслуживающего персонала на станции в соответствии с нормативными документами Российской Федерации".

За последние несколько месяцев Энергодар неоднократно подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников. Так, 9 августа российские силы перехватили украинский беспилотник, который двигался в направлении атомной станции, а 23 августа ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому. 10 октября в результате удара БПЛА по подстанции "Водозабор" был поврежден трансформатор, Энергодар на несколько часов остался без воды. На следующий день глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал удар ВСУ попранием всех принципов безопасности МАГАТЭ, поскольку атаки на городскую инфраструктуру и запугивание людей влияют на состоянии персонала станции.

Запорожская АЭС включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.