Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что других мероприятий у лидера государства на этот день не запланировано

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства, который сегодня отмечается в России, по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

В церемонии также примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. Обычно глава государства после торжественной части находит время пообщаться с присутствующими на возложении. В 2022 году, например, среди них были волонтеры, работающие в новых регионах РФ.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, других мероприятий у Путина на 4 ноября не запланировано.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Путин в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для страны. Он обращал внимание, что в начале XVII века Россия "стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира". Однако, добавлял президент, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, "отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России".

Памятник Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади около 200 лет назад. Это первый скульптурный монумент Москвы - прежде в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.