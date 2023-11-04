В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной

Парковки со шлагбаумом останутся платными

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Парковка на улицах Москвы 4 и 6 ноября будет бесплатной, 5 ноября парковочное пространство столицы будет работать в режиме воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"В честь Дня народного единства парковка на всех улицах будет бесплатной. <...> 4 и 6 ноября парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. 5 ноября парковки будут работать по воскресному режиму - бесплатно на всех улицах, кроме тех, где установлены тарифы 380 и 450 рублей в час", - говорится в сообщении.

Парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни, уточнили в учреждении.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина уличные городские парковки традиционно работают бесплатно в государственные праздники. Так как в эти дни в городе меньше машин, это никак не влияет на загруженность дорог и улиц. Просим водителей быть внимательней и соблюдать правила парковки и дорожного движения", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.