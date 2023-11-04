В Таиланде продлили часы работы развлекательных заведений до 4 утра

Нововведение вступит в силу с 15 декабря и будет временным, сообщает Bangkok Post

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил продление часов работы развлекательных заведений, баров и ресторанов с 2 часов ночи до 4 утра в Бангкоке, Чиангмае, Чонбури и Пхукете. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как ожидается, нововведение вступит в силу с 15 декабря и будет временным, однако власти не уточняют сроков окончания эксперимента. "Мы намерены стимулировать экономику и туризм внутри страны. Этот проект поможет увеличить доход бизнеса в туристическом секторе, включая рестораны и развлекательные заведения", - сказал таиландский премьер, указав на различия пищевых привычек жителей Таиланда и иностранцев.

Правительство Таиланда 13 октября издало постановление, предписывающее МВД совместно с соответствующими ведомствами изучить возможность продления часов работы развлекательных заведений в определенных туристических зонах. Эта мера должна содействовать увеличению доходов туристической отрасли в высокий сезон, который длится в Таиланде с ноября по апрель.

С начала года Таиланд посетили более 22 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 3,6 млн. На втором месте оказался Китай (2,8 млн), на третьем - Южная Корея (1,3 млн), на четвертом - Индия (1,29 млн), на пятом - Россия (1,1 млн). До конца года, как ожидается, Таиланд посетят около 1,3 млн россиян. В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим партнером Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.