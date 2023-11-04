Байден пригрозил торговыми рестрикциями в отношении КНР ради спасения панголинов

Как заявил президент США, Китай остается крупнейшей страной-импортером чешуи панголинов, несмотря на то что торговля этими животными в коммерческих целях запрещена

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что может ввести торговые ограничения в отношении КНР, если власти Китая до конца 2023 года не возьмут на себя "существенных обязательств" по защите от вымирания панголинов. Об этом говорится в уведомлении Байдена Конгрессу США, которое приводит пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, панголины, "единственные в мире чешуйчатые млекопитающие, [которые] из года в год подвергаются отлову и контрабанде чаще, чем носороги, слоны и тигры вместе взятые". Байден напомнил, что торговля панголинами в коммерческих целях запрещена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЭС). "Несмотря на этот запрет, Китай остается крупнейшей страной-импортером чешуи панголинов", - указывается в документе.

Как следует из уведомления, Байден признает, что власти КНР приняли некоторые меры по борьбе с незаконным ввозом панголинов, но местные законы якобы "разрешают торговлю чешуей панголинов для медицинского использования из национальных запасов". Это, по словам Байдена, создает условия для реализации на внутреннем рынке незаконным образом ввезенных панголинов.

Американский лидер считает, что власти КНР должны "сделать больше" для защиты панголинов, в противном случае есть риск их вымирания. В частности, США настаивают на "полном закрытии внутреннего рынка панголинов и фрагментов их тел, прозрачном учете национальных запасов и полном исключении панголинов и фрагментов их тел из списка одобренных лекарственных препаратов".

Байден заявил, что поручил представителям Госдепартамента и Министерства внутренних дел США "продолжить переговоры" с китайской стороной. "Если к 31 декабря 2023 года КНР не возьмет на себя существенных обязательств по принятию мер в соответствии с СИТЭС, <...> я планирую ввести запрет на импорт и торговые ограничения на ряд продуктов из КНР", - заявил Байден. По его словам, "США примут необходимые меры для прекращения незаконной продажи ради спасения панголинов от вымирания и намерены добиться прогресса к концу текущего года".