АСИ разработает проект стратегии развития Приазовского макрорегиона до 2040 года

В разработке примет участие госкорпорация "ВЭБ.РФ"

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) займется разработкой проекта стратегии макрорегиона Приазовья до 2040 года, он будет направлен в первую очередь на решение экологических проблем бассейна Азовского моря. Об этом сообщил ТАСС руководитель АСИ в новых субъектах РФ Андрей Калинин.

"У нас есть поручение президента [РФ Владимира Путина] в адрес АСИ о том, чтобы подготовить проект стратегии развития Приазовского макрорегиона, который будет рассчитан до 2040 года. Эта стратегия будет связана со всем приазовским бассейном, с субъектами, которые выходят на берег и связаны экономически", - сказал Калинин.

Проект призван в первую очередь помочь восстановить бассейн Азовского моря и решить его экологические проблемы - зарыбления, загрязнения, восстановления береговых линий, создания лесозащитных барьеров. Также собеседник агентства сообщил, что в разработке участвует госкорпорация "ВЭБ.РФ". Работа над проектом началась после встречи в июле Путина и главы ДНР Дениса Пушилин.

Ранее Пушилин в ходе пленарного заседания в рамках форума туристических территорий FTT-2023 заявил, что турпоток макрорегиона Приазовье к 2040 году составит 15 млн человек. К этому сроку в Приазовье планируется создание более 650 тыс. объектов гостиничной инфраструктуры и более 170 тыс. рабочих мест в сфере отдыха и рекреации на базе 15 туристических кластеров.