На выставке "Россия" представили интерактивную "Карту гордости" ДНР

"Точки гордости" делятся на несколько категорий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика представила на выставке-форуме "Россия" интерактивную "Карту гордости", на которую жители нового российского региона нанесли уже более 100 памятных для них мест, в том числе предприятий, учреждений культуры и мест воинской славы. Об этом сообщила ТАСС координатор экспозиции ДНР на выставке Елена Остроух.

"На "Карте гордости" более 100 объектов. Это интерактивный открытый проект, который создают сами жители Донецкой Народной Республики. Это открытая площадка, где каждый может рассказать о местах, которыми он гордится: от промышленных гигантов до маленьких скверов и лесов, созданных человеком. Мы при модерации стараемся сохранить эту историю гордости в первозданном виде", - сказала собеседница агентства.

"Точки гордости" делятся на несколько категорий, в числе которых - культура, промышленность, здравоохранение, также отмечены места боевой славы. В частности, в Горловке в число мест гордости вошел местный музей миниатюрной книги - единственный подобный в Евразии, он включает в себя 11 тыс. экземпляров книг из 57 стран на 103 языках.

Остроух отметила, что также на стенде региона можно увидеть "тоннель времени", где представлена история ДНР и выкованная из снарядов роза - новый символ Донецка, который до военного конфликта считался городом миллиона роз.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.