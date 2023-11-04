Патриарх Кирилл доставил Казанскую икону в Казанский собор на Красной площади

Священнослужитель совершил перед ней молебен

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл доставил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор на Красной площади, где она находилась до своего исчезновения, и совершил перед ней молебен. Прямую трансляцию этого события вел телеканал "Спас".

В субботу перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы предстоятель Русской православной церкви объявил об обнаружении древней Казанской иконы Богородицы XVI века, долгое время считавшейся утраченной.

"Возвратилась Царица Небесная в дом свой. Выглядит все как чудо. Казалось бы, навсегда утерянный образ, неизвестно где находившийся, о котором уже никто и мечтать не смел, что может он вернуться в град Москву, - вернулся. И водворился в том месте, из которого и был похищен", - сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в храме.

Казанская икона Богородицы - одна из главных русских святынь, связанная с важнейшими событиями истории Российского государства и Русской православной церкви. Явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. Списки иконы получили большое распространение, многие известны как чудотворные, однако сам первообраз считался исчезнувшим. По словам предстоятеля РПЦ, в последние годы икона хранилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении, подлинность образа была установлена проведенными экспертизами.