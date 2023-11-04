В Крыму пригласят иностранные делегации на 10-летие воссоединения с Россией

Регион продолжает развивать сотрудничество с зарубежными странами и остается привлекательным для иностранных инвесторов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Республика Крым пригласит иностранные делегации на празднование 10-летия Крымской весны - референдума о воссоединении с Российской Федерацией, юбилей будет отмечаться в регионе на протяжении всего 2024 года, сообщил журналистам председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов на международной выставке-форуме "Россия".

"Мы будем приглашать, несмотря ни на что, [иностранные делегации]. Безусловно, все мероприятия будут посвящены этому. Все-таки 10 лет - эпохальное событие и для России, и для всего мира, не говоря уже, как это важно для крымчан", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об участии иностранных делегаций в праздновании юбилея.

По словам Константинова, Крым продолжает развивать сотрудничество с зарубежными странами и остается привлекательным для иностранных инвесторов.

"Предприниматели - те, которые не запятнали себя никакими преступлениями против россиян и крымчан, - мы с ними активно сотрудничаем, они себя чувствуют в Крыму достаточно уверенно, объем инвестиций с зарубежными странами несопоставим с тем, что был, когда мы были в Украине. Тогда не было никаких санкций, но Крым никого не интересовал. Сейчас Крым с развитой инфраструктурой, колоссальными возможностями для инвестирования интересует очень многих , у нас на миллиарды рублей подписаны соглашения, которые при их реализации удвоят наш ВРП", - отметил Константинов.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".