Житель Приморья получил гран-при конкурса приключений в ДФО за поход на каяке

Награды победителям конкурса на форуме-выставке "Россия" вручил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Путешественник из Приморья Антон Конобиевский получил гран-при Всероссийского конкурса путешествий "Дальний Восток - земля приключений" за одиночный поход на каяке. Награды победителям конкурса на форуме-выставке "Россия" вручил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Конобиевский совершил одиночный поход на каяке по побережью Приморского края от бухты Дубовой до Владивостока положительностью 17 дней и протяженностью 500 км. Дважды ему пришлось пережидать шторма в закрытых бухтах и почти каждый день грести против ветра.

В номинации "Пешее путешествие" первое место занял Эрнест Леонидов из Нижегородской области за семидневный поход в Камчатском крае к шести вулканам: Плоский Толбачик, Удина, Зимина, Камень, Безымянная и Ключевая сопка. Первое место в номинации "Водное путешествие" заняла Алиса Слыщенко из Камчатского края, совершившая однодневный поход на паруснике на мыс Зеленый.

В номинации "Зимнее путешествие" первое и второе места заняли также жители Камчатского края, приславшие отчеты о походах в своем регионе: Елена Поддубная (первое место) за семидневный поход на велосипедах по зимнику в Тигиль и Дмитрий Панов (второе место), принявший участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия. Авача". Победителем номинации "Неограниченные возможности" (для участников с ограниченными возможностями здоровья) стал москвич Евгений Иванов, выполнивший шестидневный маршрут первой категории сложности (102 км) в Сахалинской области. В номинации "Детское путешествие" отмечена жительница Еврейской автономной области Аксилья Абрашина за семейный двухдневный сплав с мужем и дочерью-школьницей по реке Сутырь в Хабаровском крае.

Всего в адрес оргкомитета конкурса "Дальний Восток - земля приключений" поступило более двухсот отчетов о путешествиях по дальневосточным регионам. Больше всего видеоотчетов пришло о путешествиях на Камчатку, в Сахалинскую область и Приморье.

"Не знаю ничего лучше для проведения свободного времени, чем путешествия. <…> Десять лет свои коротенькие пропуска я провожу на Дальнем Востоке в походах. <…> Результаты ваших путешествий, материалы, которые вы отсняли, помогут кому-то принять решение и поехать в правильном направлении, на Дальний Восток. Мы обратились с просьбой к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину поддержать наш конкурс и дать поручение нашим телевизионщикам показать все это на большом экране", - сказал Трутнев на церемонии награждения.

По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока (топ-100).

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".