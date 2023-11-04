Кузнецы добавили новые регионы на кованую карту России в Симферополе

Обновленную карту освятил благочинный 1-го Симферопольского округа Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Богдан Северин

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Гильдия кузнецов России открыла в Симферополе обновленную кованую карту России, на которую добавили символы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Мы все сегодня присутствуем на событии, которое имеет глубокое морально-нравственное значение. И глубоко символично, что эта обновленная карта великой России дополняется новыми регионами, которые вошли в состав России, именно сегодня, в День народного единства", - сказал на открытии первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

Обновленную карту освятил благочинный 1-го Симферопольского округа Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Богдан Северин. Как уточнил ТАСС президент Гильдии кузнецов России Василий Кондуров, работы удалось провести при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, к которому ранее обратились сами кузнецы из новых регионов.

"Из Запорожской, Херсонской области, ДНР, ЛНР кузнецы сами приехали сюда, изготовили и сами смонтировали [элементы карты]. Это их принципиальная была позиция. Добавили свои популярные символы. Херсонская область - это арбуз, Запорожская - это мирный атом, ДНР - это, конечно же, металлургия, и ЛНР - шахтеры", - сказал Кондуров.

Кованая карта России была представлена в 2019 году в День народного единства, над ее созданием работали более 300 кузнецов практически из всех регионов.