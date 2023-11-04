Петербургский стенд на выставке "Россия" открылся исторической ретроспективой

За время работы павильон расскажет не только о богатейшей истории Петербурга, но и обо всех сторонах его современного развития

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Павильон Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" открылся исторической ретроспективой, посвященной созданию города, его росту как имперской столицы, жизни Ленинграда и другим важнейшим вехам мегаполиса. За время работы павильон расскажет не только о богатейшей истории Петербурга, но и обо всех сторонах его современного развития, сообщил на открытии выставки губернатор города Александр Беглов.

"Мы здесь построили и всем напомнили о нашем городе, Санкт-Петербурге. Сегодня трудно представить, что 320 лет тому назад ничего не было, кроме воли Петра I, его любви к России. <…> Сегодня Петербург развивается, строится, сохраняет свое прошлое, свою историческую ценность как имперская столица", - сказал Беглов.

Главными темами исторической недели станут важнейшие юбилеи - 350-летие со дня рождения Петра Великого и 320-летие Санкт-Петербурга. Цифровая начинка павильона позволит его посетителям погрузиться не только в разные периоды жизни самого города, но и во времена до его основания, когда на Неве существовали город Ниенштадт, крепость Ландскрона и другие поселения. Гости смогут ознакомиться с археологической картой раскопок, поучаствовать в интерактивной игре "Пять Петров" по увлечениям Петра I и многое другое.

Аудиогид по экспозиции Петербурга - путеводитель по историческому и современному городу - озвучили двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр. Аудиогид размещен на сайте выставки-форума, автором текста к нему стала писатель Кристина Кретова.

Стенд Петербурга

В основе экспозиции Санкт-Петербурга лежит концепция "Петербургского кинотеатра", который рассказывает об особом характере города, о важнейших событиях в его истории и достижениях, инновационном и научном потенциале города, которые повлияли на развитие мегаполиса и всей страны. Петербургский стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных решений. Девиз экспозиции: "Петербург - город, где рождается хорошее настроение".

Одна часть стенда Петербурга будет постоянной, другая будет меняться в зависимости от сезона, всего в программе запланировано 16 тематических сезонов. После исторической недели стартуют экологическая, морская, транспортная, молодежная и другие.

Основной арт-объект петербургского стенда - детальная копия Дворцового моста, который разведут под уникальное светомузыкальное шоу. Также посетителей встретит мультимедийный шар, который позволит буквально перенестись в Петербург и посмотреть на знаковые объекты города. Еще один знаковый мультимедийный объект - уличная фотозона "Алые паруса" напротив главного входа в павильон №75 ВДНХ.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".