В новых московских школах на месте библиотек создают медиатеки

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что все медиатеки оснащают современной и комфортной мебелью, необходимым освещением

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Обычные библиотеки в новых построенных школах в Москве превратят в медиатеки, там дети смогут заниматься индивидуально или в группах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Полностью меняем подход к созданию школьных библиотек. Во всех школах-новостройках вместо обычных книгохранилищ делаем медиатеки. В них ребята могут заниматься индивидуально или в группах, выполнять домашнюю работу, проводить интеллектуальные соревнования, конкурсы или просто отдыхать", - написал Собянин.

По его словам, специалисты продумывают планировку до мелочей, чтобы максимально эффективно использовать все пространство. Например, будут оборудованы эксплуатируемые подоконники.

Все медиатеки оснащают современной и комфортной мебелью, необходимым освещением. Рабочие зоны сделают с местами для зарядки телефонов и ноутбуков, добавил мэр.

"В ближайшие годы такие библиотечные пространства появятся во всех школах - в 2024 году в них стартует масштабная программа капремонта", - подчеркнул Собянин.