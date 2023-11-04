В Приэльбрусье появится спорткомплекс для тренировок в условиях высокогорья

Глава региона Казбек Коков также сообщил, что к концу 2023 года намерены ввести в эксплуатацию несколько новых лыжных трасс

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спортивный комплекс для тренировок представителей сборных команд России будет создан у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии, где спортсмены смогут заниматься в условиях высокогорья. Об этом ТАСС сообщил глава региона Казбек Коков на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"У нас есть в планах создать крупный спортивный объект для подготовки наших ребят. Если говорить о лыжниках, для сборной команды страны комплексные места размещения уже есть, сами трассы увеличиваем - к концу 2023 года будет введено в эксплуатацию несколько новых лыжных трасс. Для горнолыжного спорта есть вся инфраструктура. Мы же хотим, чтобы и для других видов спорта было возможно развитие", - рассказал Коков.

Он пояснил, что для занятий единоборствами в условиях высокогорья есть небольшие спортзалы, но для таких спортсменов будут созданы более комфортные условия. "Чтобы могли сборные команды приезжать и у нас заниматься, в планах, пока без конкретики, есть создание большого спортивного комплекса", - сказал Коков.

Ранее сообщалось, что инфраструктуру Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии адаптируют для тренировок сборных команд России по зимним видам спорта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.