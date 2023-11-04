В Севастополе высадили слово "Россия" из 1 200 деревьев

В акции приняли участие более 500 жителей города

ОБЩЕСТВО, 4 ноября. /ТАСС/. Севастопольцы в День народного единства высадили более 1 тыс. деревьев в виде надписи "Россия", новый геоглиф в ближайшее десятилетие будет видно из космоса, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В День народного единства вместе с севастопольцами создали новую достопримечательность - геоглиф, который в ближайшее десятилетие станет виден из космоса. В Мекензиевом лесничестве мы высадили 1 200 деревьев в виде надписи "Россия". Каждая буква размером 25Х30 м и состоит из восточных туй. Длина надписи - 200 м", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в акции приняли участие более 500 жителей города - школьники, пенсионеры, спортсмены, ветераны боевых действий, представители национальных общин, волонтеры.

Развожаев добавил, что за состоянием деревьев будут следить дендрологи. "Уверен, что новая роща станет достопримечательностью Севастополя", - отметил он.