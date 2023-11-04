В Петербурге открылся фестиваль "Чудо света" в День народного единства

Представление посвящено истории города, современным достижениям и будущим амбициозным проектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Чудо света", приуроченный ко Дню народного единства и началу работы Международной выставки-форума "Россия", стартовал на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В течение трех вечеров посетители смогут увидеть яркие инсталляции, созданные в нейросети картины, световое шоу и творения VR-художников.

"В Петропавловской крепости зрители смогут погрузиться в атмосферу, где реальность и вымысел сплетаются в удивительный симбиоз цифрового искусства: парящие в воздухе картины, переговаривающиеся скульптуры, ожившие тени. В рамках фестиваля пройдет выставка работ художников, которые создают свои работы с помощью нейросетей. А в Нарышкином бастионе развернется научно-популярный сюжет, рассказывающий о пути света от первобытного огня до современных источников освещения", - рассказали в комитете по развитию туризма.

С 4 по 6 ноября программа фестиваля будет проходить каждый вечер с 19:00 до 22:00. В этом году представление посвящено истории Петербурга, современным достижениям города и будущим амбициозным проектам. Художественное оформление программы перекликается со стилистикой и содержанием выставки-форума "Россия".

На территории Петропавловской крепости созданы полтора десятка световых инсталляций, они обыгрывают архитектуру бастионов, ворот и других объектов. Так, на Петровских воротах, где в нишах расположены две скульптуры, эти фигуры "оживают и как будто вступают в некий диалог", рассказала журналистам арт-директор фестиваля Серафима Титова. "Из технических новинок в этом году есть голограмма, которая представлена в Государевом бастионе. VR используется тоже как художественный язык для проекции довольно редко", - добавила Титова. Гостей фестиваля также ждут галерея цифровых картин, яркие фотозоны и пространственные скульптуры.

"Чудо света" ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. В этом году тема фестиваля - "Было - стало - будет", которая перекликается с выставкой-форумом "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" открылась на территории ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики. В ней принимают участие 89 регионов страны.