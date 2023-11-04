В Москве пассажиров метро предупредили о возможных столпотворениях на станции "ВДНХ"

Это связано с проведением выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники московского метрополитена и полиции принимают меры в случае увеличения пассажиропотока на входе на станцию "ВДНХ" Калужско-Рижской линии в дни проведения международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии работает в штатном режиме. В дни проведения мероприятий на короткое время может увеличиваться количество людей на платформе и у вестибюлей станции. Сотрудниками метрополитена и полиции в случае необходимости принимаются меры по регулировке пассажиропотоков", - сказал собеседник агентства.

Ранее корреспонденты ТАСС убедились, что в течение дня наблюдались столпотворения у входов №1, №2 и №3 станции метро "ВДНХ".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.