В Волгограде реконструкторы из трех регионов РФ показали эпизод событий XVII века

Всего в мероприятии приняли участие 50 специалистов

ВОЛГОГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Военно-историческая реконструкция ко Дню празднования Дня народного единства прошла в Волгограде при участии около 50 реконструкторов из Волгоградской, Ростовской и Московской областей, которые воспроизвели исторический эпизод конца Смутного времени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского Центрального парка культуры и отдыха.

"50 реконструкторов из Волгограда, Ростова-на-Дону и Московской области воспроизвели в Центральном парке культуры и отдыха события XVII века - битву интервентов с государевыми войсками у Волго-Донских переволок. Одна группа военных реконструкторов изображала московских стрельцов, вторая - иностранных наемников. Битва закончилась победой наших войск под аплодисменты зрителей", - говорится в сообщении.

Помимо реконструкции для гостей парка подготовили тематические площадки и показательные выступления участников военно-исторического фестиваля "Царицын".

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник, учрежденный в 2005 году по инициативе Межрелигиозного совета, посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.