В Новгороде Михаил Пореченков стал президентом театрального фестиваля Достоевского

Фестиваль пройдет на шести площадках города

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Актер Михаил Пореченков стал президентом Международного театрального фестиваля Ф. М. Достоевского, который проходит в Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в Новгородском театрально-концертном агентстве.

"Губернатор [Андрей Никитин] объявил Михаила Пореченков президентом театрального фестиваля Достоевского", - сказали в пресс-службе, добавив, что активной работой он займется со следующего года.

"Очень хочется вдохнуть сюда настоящую мощную театральную жизнь. <...> Мы постараемся с нашей командой привозить сюда лучшие спектакли страны", - сказал Пореченков во время церемонии официального открытия фестиваля, которая прошла в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского.

Фестиваль пройдет на шести площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе, с 3 по 11 ноября состоится 26 показов 23 спектаклей. В нем примут участие представители театров из Белоруссии, Армении, Индии, Венгрии, Сербии, городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Воронежа, Челябинска, Чебоксар, Мензелинска, Воркуты, Великого Новгорода и Старой Руссы. "Широкую палитру жанров и художественных идей, вдохновленных наследием классика, поддержат постановки большой и малой форм в том числе моноспектакли, а также иммерсивные практики, театр кукол, спектакль-променад по улицам Старой Руссы, мюзикл и рок-опера", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии, свыше 6 тыс. участников, 500 театральных коллективов, 150 тыс. зрителей.